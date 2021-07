Trent'anni fa il delitto dell'Olgiata (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, quartiere dell'Olgiata, mattina del 10 luglio 1991. In una stanza di una lussuosa villa bunker della zona residenziale della capitale c'è il cadavere di una donna di 42 anni, riverso a terra con la tempia sfondata da un oggetto contundente, le braccia in posizione di difesa ed il volto coperto da un lenzuolo intriso di sangue. La vittima, scoperta dalla figlia Domitilla in compagnia della domestica filippina Violeta Alpaga è la padrona di casa, la contessa Alberica Filo della Torre. L' assassino si è dileguato senza lasciare segni di effrazione, come constatato dai ... Leggi su panorama (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, quartiere, mattina del 10 luglio 1991. In una stanza di una lussuosa villa bunkera zona residenzialea capitale c'è il cadavere di una donna di 42, riverso a terra con la tempia sfondata da un oggetto contundente, le braccia in posizione di difesa ed il volto coperto da un lenzuolo intriso di sangue. La vittima, scoperta dalla figlia Domitilla in compagniaa domestica filippina Violeta Alpaga è la padrona di casa, la contessa Alberica Filoa Torre. L' assassino si è dileguato senza lasciare segni di effrazione, come constatato dai ...

Advertising

Eurosport_IT : Il nostro @effe7effe intervista Michael #Stich: a 30 anni dalla memorabile vittoria a #Wimbledon, a voi la magia di… - _Carabinieri_ : Celebra oggi i suoi primi trent’anni lo Squadrone Eliportato #Carabinieri Cacciatori “Calabria”, che nella sua stor… - clagherardini : Trent’anni fa si tornò a combattere in Europa - _ariesasfuck : Avere trent’anni be like: Dai che se stasera viene un bel scravasso (venetismo for temporale incazzato) e la tempe… - LilloScara : Anche io avrei voluto farti inginocchiare. Sui ceci. È svincolato a trent'anni dopo una stagione al Monza e ancora… -