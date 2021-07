Traffico Roma del 04-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021) LuceverdeBen ritrovati in redazione Massimo peschi Buon pomeriggio code per un incidente sulla via Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese altro incidente in via di Saponara nei pressi di via del Fosso di Dragoncello Attenzione anche alla presenza di alberi sulla strada residue code poi sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima direzione Latina sempre trafficata della Litoranea ostia-anzio con rallentamenti e code nelle due direzioni tra il Lido di Castel Fusano e Marina di Ardea Ed ora torniamo in città per il programma estivo del teatro dell’ opera questa sera consuete chiusure di via del Circo Massimo è di via dell’Ara massima di Ercole a partire ...