Scuola, il Cts: “A settembre in aula con mascherine e distanziamento” (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA settembre si tornerà a Scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento; e vista l’incertezza dello scenario epidemiologico, vanno individuate già adesso le misure di massima da applicare per gli istituti a seconda che si trovino in zona bianca, gialla, arancione o rossa. E’ quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico ad una serie di quesiti posti dal ministero dell’Istruzione per programmare l’inizio del prossimo anno scolastico. Le questioni relative alla Scuola, secondo quanto si apprende, sono state affrontare nella riunione del 25 giugno scorso al termine della quale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAsi tornerà acon la mascherina e rispettando il; e vista l’incertezza dello scenario epidemiologico, vanno individuate già adesso le misure di massima da applicare per gli istituti a seconda che si trovino in zona bianca, gialla, arancione o rossa. E’ quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico ad una serie di quesiti posti dal ministero dell’Istruzione per programmare l’inizio del prossimo anno scolastico. Le questioni relative alla, secondo quanto si apprende, sono state affrontare nella riunione del 25 giugno scorso al termine della quale ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scuola, il #Cts: 'A settembre in aula con mascherine e distanziamento' ** - lametino : Cts: a scuola da settembre con mascherine e distanziamento - - PepitoSbazzeg19 : RT @PepitoSbazzeg19: @peppeprovenzano @il_cappellini @repubblica GOVERNI PD: Giustizia sociale: CHIUSE PICCOLE ATTIVITA' IN LOCKDOWN X AMAZ… - PepitoSbazzeg19 : @peppeprovenzano @il_cappellini @repubblica GOVERNI PD: Giustizia sociale: CHIUSE PICCOLE ATTIVITA' IN LOCKDOWN X A… - MauS0303 : @valy_s cribbio la scuola partirà regolarmente a costo di mettere in dad i non vaccinati. Suvvia nostro CTS vigila su di noi -