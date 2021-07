Per il rinnovo, Lorenzo Insigne non vorrebbe abbassarsi l'ingaggio ma potrebbe fare una proposta al Napoli (Di domenica 4 luglio 2021) Lorenzo Insigne e il Napoli, dopo Euro 2020, dovranno incontrarsi per capire le loro rispettive posizioni e cercare il rinnovo di contratto, che attualmente scade nel 2022. La società azzurra ritiene necessario, intanto, ridurre l'ingaggio alla sua bandiera, date le complicazioni legate alla pandemia. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna spiega l'idea che potrebbe proporre il 24 azzurro al suo club: "Il capitano, tra l’altro, proverà a rilanciare un’idea che il Napoli ha sempre bocciato: la gestione autonoma dei diritti di immagine, un muro invalicabile ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021)e il, dopo Euro 2020, dovranno incontrarsi per capire le loro rispettive posizioni e cercare ildi contratto, che attualmente scade nel 2022. La società azzurra ritiene necessario, intanto, ridurre l'alla sua bandiera, date le complicazioni legate alla pandemia. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna spiega l'idea cheproporre il 24 azzurro al suo club: "Il capitano, tra l’altro, proverà a rilanciare un’idea che ilha sempre bocciato: la gestione autonoma dei diritti di immagine, un muro invalicabile ...

