Paola Perego: "Ho sofferto di attacchi di panico. Avevo voglia di morire" (Di domenica 4 luglio 2021) “Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire”. Paola Perego si è raccontata a Belve. “Volevo un dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che all’epoca non capivano gli attacchi di panico e mi dicevano che non Avevo niente. In onda non mi è mai ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) “Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per glidi. Hodiper 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questadi”.si è raccontata a Belve. “Volevo un dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che all’epoca non capivano glidie mi dicevano che nonniente. In onda non mi è mai ...

