Monster Hunter Stories 2 anche su cartuccia potrebbe richiedere 15 GB di download – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 luglio 2021) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin anche in versione fisica su cartuccia sembra richiedere un download aggiuntivo di 15 GB di dati, circa.. Monster Hunter Stories 2 sembra richieda un sostanzioso download anche se acquistato in versione fisica, con il gioco su cartuccia che avrebbe comunque bisogno di scaricare ulteriori dati parti ad almeno 15 GB secondo la descrizione emersa, anche se potrebbero essere meno. L’informazione in ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 luglio 2021)2: Wings of Ruinin versione fisica susembraunaggiuntivo di 15 GB di dati, circa..2 sembra richieda un sostanziosose acquistato in versione fisica, con il gioco suche avrebbe comunque bisogno di scaricare ulteriori dati parti ad almeno 15 GB secondo la descrizione emersa,sero essere meno. L’informazione in ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Se decidete di acquistare Monster Hunter Stories 2 su cartuccia, preparatevi ad un download di 15 GB - infoitscienza : Monster Hunter: Rise per Nintendo Switch scende di prezzo - XenobladeRAlpha : Dopo quest'ultimo periodo assolutamente pieno per noi, tra NintenTV e altro (e a proposito, ci avete seguiti vero?!… - PokeMillennium : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, nuovo trailer e roadmap degli aggiornamenti Articolo di @Agne_23_… - PokeMillennium : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, prime impressioni sul secondo capitolo #PokemonMillennium #MH #Stories2… -