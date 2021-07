Lite in un bar ad Anzio: uomo ferito con un machete (Di domenica 4 luglio 2021) Lite in un bar ad Anzio, 26enne di origini ucraine è stato colpito al collo con un machete nella notte appena trascorsa in un bar nel litorale romano. Lite in un bar ad Anzio un 26enne di origini ucraine è stato ferito con una coltellata al collo nella notte appena trascorsa in un bar di Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)in un bar ad, 26enne di origini ucraine è stato colpito al collo con unnella notte appena trascorsa in un bar nel litorale romano.in un bar adun 26enne di origini ucraine è statocon una coltellata al collo nella notte appena trascorsa in un bar di

Advertising

repubblica : Lite in un bar vicino Roma, in tre aggrediscono 29enne armati di machete e coltello: gravi le ferite al collo e al… - SkyTG24 : Lite in un bar ad Anzio: uomo ferito con un machete - zazoomblog : Lite in un bar ad Anzio: uomo ferito con un machete - #Anzio: #ferito #machete - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Lite in un bar ad Anzio: uomo ferito con un machete - rep_roma : Lite in un bar vicino a Roma, in tre aggrediscono 29enne armati di machete e coltello: gravi le ferite al collo e a… -