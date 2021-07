L’ambasciatore degli Usa torna a Mosca (Di domenica 4 luglio 2021) L’ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, è tornato a Mosca e auspica “relazioni stabili e prevedibili” tra gli Usa e la Russia: lo riferisce l’agenzia Interfax citando lo stesso diplomatico. “Sono lieto di essere tornato a Mosca e sono pronto a lavorare con il team esperto e dedicato presso la missione degli Stati Uniti in Russia per portare avanti la politica estera degli Stati Uniti in Russia. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri colleghi del governo russo per portare avanti il ;;nostro obiettivo di una relazione stabile e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021)Stati Uniti in Russia, John Sullivan, èto ae auspica “relazioni stabili e prevedibili” tra gli Usa e la Russia: lo riferisce l’agenzia Interfax citando lo stesso diplomatico. “Sono lieto di essereto ae sono pronto a lavorare con il team esperto e dedicato presso la missioneStati Uniti in Russia per portare avanti la politica esteraStati Uniti in Russia. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri colleghi del governo russo per portare avanti il ;;nostro obiettivo di una relazione stabile e ...

