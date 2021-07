Kataluna Enriquez fa la storia di Miss America (Di domenica 4 luglio 2021) Kataluna Enriquez sarà la prima donna transgender a competere al concorso di bellezza made in Usa. La vittoria di Kataluna segna un grande passo per i diritti dei trans in America, ma anche nel mondo. Chi è Kataluna Enriquez? Kataluna Enriquez è una modella che ha vinto, il 28 giugno, il concorso di bellezza Miss Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)sarà la prima donna transgender a competere al concorso di bellezza made in Usa. La vittoria disegna un grande passo per i diritti dei trans in, ma anche nel mondo. Chi èè una modella che ha vinto, il 28 giugno, il concorso di bellezza

