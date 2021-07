Green pass Covid, tutto quello che c'è da sapere: la guida (Di lunedì 5 luglio 2021) Da come si ottiene a come scaricarlo, dalle situazioni in cui sarà necessario presentarlo a quali informazioni contiene: ecco tutto quanto c'è da sapere sul certificato che attesta l'avvenuta vaccinazione, un test negativo o la guarigione dal Covid e facilita l'accesso a eventi pubblici e ai viaggi nei Paesi dell'Unione Europea Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Da come si ottiene a come scaricarlo, dalle situazioni in cui sarà necessario presentarlo a quali informazioni contiene: eccoquanto c'è dasul certificato che attesta l'avvenuta vaccinazione, un test negativo o la guarigione dale facilita l'accesso a eventi pubblici e ai viaggi nei Paesi dell'Unione Europea

Advertising

corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - fattoquotidiano : Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - Agenzia_Ansa : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram. Pacchetti 'tutto incluso' venduti a 100-130 euro #ANSA - CiranGuccini : RT @queequeg1901: GNOOOOOOOOO E IL LORO GREEN PASS DOVE STA MA ALLORA CHE L'HO SCARICATO A FARE GNOOOOOOOOO???????? - Lucaddem : @fdragoni Il problema è che comunque il green pass serve. Quindi si, il diritto di libera circolazione è preservato… -