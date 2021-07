Gran finale con le glorie del rally al Memorial Bettega

(Di domenica 4 luglio 2021) Oggi al Motor Valley Fest è stata la giornata dedicata ad uno degli eventi più amati dal pubblico dei, in pista sono scese le stelle del, una delle sfide più adrenaliniche per ...

Advertising

revivalouis : @harrehsdimpless poteva darci il gran finale tipo che scattava il bacio qualcosa del genere - Davidone74 : RT @MartaFarasha: @Davidone74 Matrimonio di mia cognata:iniziato alle 1030 del mattino, finito alle 3 di notte. Ad ogni portata si cambiava… - SteelyClaudio : @markorgull Sono appena rientrato a casa ma sono dovuto riuscire di nuovo, appena rientro spero di godermi il gran finale - MartaFarasha : @Davidone74 Matrimonio di mia cognata:iniziato alle 1030 del mattino, finito alle 3 di notte. Ad ogni portata si ca… - 67_tiziana : RT @radionorba: Sarà @mengonimarco ad aprire il gran finale del Radio Norba Cornetto Battiti Live ad Otranto. Manca poco!!! #battitilive @A… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran finale

Virtù Quotidiane

Oggi al Motor Valley Fest è stata la giornata dedicata ad uno degli eventi più amati dal pubblico dei rally, in pista sono scese le stelle del Memorial Bettega , una delle sfide più adrenaliniche per ......si opererà in Landia per la rottura del tendine d'Achille arbitrive scopri che ha diretto la...ha detto Merella nella conferenza stampa a Coverciano verstappen Red Bull e invece ha vinto il...La Direzione Gara del Gran Premio d’Austria ha finalmente preso una decisione sulla posizione degli otto piloti ‘incriminati’ a fine corsa per il mancata rallentamento in regime di doppie bandiere ...Il Tour de France archivia il weekend sulle Alpi ancora nel segno di Tadej Pogacar. Il campione sloveno, protagonista di un’impresa straordinaria nella tappa di ieri, ha gestito da padrone la sua prim ...