F1 GP Austria 2021 | Isola | “Felici di aver avuto due gare distinte in Austria | oggi ritmo molto veloce”

Il responsabile F1 e Car Racing Pirelli, Mario Isola, al termine del Gran Premio d'Austria 2021, ha commentato l'esito della gara: "Siamo Felici che la nostra decisione di differenziare le nomination per l'Austria abbia portato a due gare distinte, con il secondo gran premio che ha avuto un ritmo di gara molte veloce e caratteristiche diverse rispetto al primo. Le temperature della pista oggi sono state notevolmente più basse rispetto a quelle delle qualifiche, il che ha ...

