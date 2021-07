Diecimila vele contro la violenza sulle donne: il maxi flash mob della nautica italiana (Di domenica 4 luglio 2021) 'Diecimila vele contro la violenza sulle donne, cambiamo rotta insieme': è il maxi flash mob nazionale in programma oggi, domenica 4 luglio. Dalle 11 alle 12 da tutti i porti costieri e dai laghi ... Leggi su chietitoday (Di domenica 4 luglio 2021) 'la, cambiamo rotta insieme': è ilmob nazionale in programma oggi, domenica 4 luglio. Dalle 11 alle 12 da tutti i porti costieri e dai laghi ...

mara_carfagna : Oggi “Diecimila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne” porta in mare migliaia di vele con un nastro ro… - michelecortese0 : RT @mara_carfagna: Oggi “Diecimila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne” porta in mare migliaia di vele con un nastro rosso s… - gaearmao : RT @mara_carfagna: Oggi “Diecimila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne” porta in mare migliaia di vele con un nastro rosso s… - ddgiusto : RT @mara_carfagna: Oggi “Diecimila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne” porta in mare migliaia di vele con un nastro rosso s… - rosannaangioi : RT @mara_carfagna: Oggi “Diecimila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne” porta in mare migliaia di vele con un nastro rosso s… -