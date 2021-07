Covid oggi Veneto, 53 contagi: bollettino 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 53 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, rimane 11.619. Gli attuali positivi sono 4.570 (+26), mentre i dimessi/guariti sono 409.465 (+27). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 53 ida coronavirus in, 4, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'epidemia di-19, rimane 11.619. Gli attuali positivi sono 4.570 (+26), mentre i dimessi/guariti sono 409.465 (+27).

