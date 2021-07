“Caro Beppe…” La lettera dei grillini napoletani che non vogliono Conte (e Manfredi) (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutilettera di sostegno a Grillo affinché dia seguito alle parole del suo post “Una bozza e via”. La lettera è stata sottoscritta in poche ore da oltre 100 tra attivisti e portavoce municipali, comunali e regionali. “Caro Beppe Grillo,chi ti scrive sono quelli che sono stati definiti ed etichettati “dissidenti e nostalgici”.Non ti abbiamo mai scritto tante volte come negli ultimi giorni, ma adesso, adesso e non domani, abbiamo l’urgenza che qualcuno riprenda la rotta partendo dal tuo post “Una bozza e via” e riunisca e supporti i tanti che in 15 anni non hanno mai mollato nonostante tutto. Ti stiamo scrivendo per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutidi sostegno a Grillo affinché dia seguito alle parole del suo post “Una bozza e via”. Laè stata sottoscritta in poche ore da oltre 100 tra attivisti e portavoce municipali, comunali e regionali. “Beppe Grillo,chi ti scrive sono quelli che sono stati definiti ed etichettati “dissidenti e nostalgici”.Non ti abbiamo mai scritto tante volte come negli ultimi giorni, ma adesso, adesso e non domani, abbiamo l’urgenza che qualcuno riprenda la rotta partendo dal tuo post “Una bozza e via” e riunisca e supporti i tanti che in 15 anni non hanno mai mollato nonostante tutto. Ti stiamo scrivendo per ...

