Calciomercato Inter, caccia all’erede di Hakimi: due nomi in lizza (Di domenica 4 luglio 2021) Continua la ricerca dell’Inter per il successore di Achraf Hakimi. Per i nerazzurri ci sono due nomi in pole L’esperto di mercato Alessandro Sugoni, Intervenuto a Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione del mercato nerazzurro, in particolare legato al dopo Hakimi: «È tornato a rimbalzare il nome di Dumfries, si parlava addirittura di un viaggio in Italia già. In realtà rimane un’operazione troppo onerosa, non ci sono le condizioni economiche per fare la trattativa. Zappacosta e Bellerin sono nomi sempre buoni per la fascia destra». I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Continua la ricerca dell’per il successore di Achraf. Per i nerazzurri ci sono duein pole L’esperto di mercato Alessandro Sugoni,venuto a Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione del mercato nerazzurro, in particolare legato al dopo: «È tornato a rimbalzare il nome di Dumfries, si parlava addirittura di un viaggio in Italia già. In realtà rimane un’operazione troppo onerosa, non ci sono le condizioni ecoche per fare la trattativa. Zappacosta e Bellerin sonosempre buoni per la fascia destra». I DETTAGLI SU ...

