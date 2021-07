Basic Lazio | accordo vicino Fissato un incontro col Bordeaux

(Di domenica 4 luglio 2021), il croato è un obiettivo per il centrocampo. Secondo Alfredo Pedullà ci sarà untra ile i biancocelestimolto attiva sul mercato per regalare a Maurizio Sarri i giusti tasselli che possano permettergli di sfoggiare il suo spettacolare 433. Uno dei nomi caldi per il centrocampo è Tomadel, il club francese è stato retrocesso dalla federazione transalpina e il croato può liberarsi senza troppe difficoltà. Secondo Alfredo Pedullà, c’è già untra i biancocelesti e il giocatore, e presto verrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Basic Lazio

...alla. Ma anche qui si devono fare passi avanti. Contatti col Bologna per Orsolini e qualche giocatore laziale può essere inserito nell'affare, come Andrè Anderson. Per quanto riguarda, c'...Toma, centrocampista del Bordeaux, era nella lista degli obiettivi del Napoli, ma alla fine ... Inoltre c'è un altro club di Serie A interessata al giovane giocatore: la. ' È stato il primo ...Triplo colpo di mercato in arrivo per la Lazio, Claudio Lotito è intenzionato a regalare acquisti importanti al neo allenatore Maurizio Sarri.Il nazionale austriaco Florian Grillitsch nel mirino di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo scandaglia il mercato per trovare rinforzi per Luciano Spalletti.