Anticipazioni Temptation Island | bufera su una coppia | rischio squalifica

(Di domenica 4 luglio 2021)su unache ha fatto discutere fin dalla prima puntata. Ora rischiano laCambia la serata ma non il copione e le emozioni. La nuova stagione diha debuttato con grandissimo successo su Canale 5 mercoledì scorso, ma per evitare pericolosi incroci con la semifinale degli Europei L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

APmagazineit : Temptation Island 2021, le anticipazioni della seconda puntata. #TemptationIsland #tommaso #Valentina - zazoomblog : Temptation Island 2021 anticipazioni seconda puntata: falò anticipato per una coppia - #Temptation #Island… - __ladyf : Anticipazioni Temptation Island 5/7: Tommaso geloso sarebbe andato da Valentina - zazoomblog : Temptation Island anticipazioni lunedì 5 luglio: Tommy chiamato al falò - #Temptation #Island #anticipazioni - antonellaa262 : Temptation Island 2021, anticipazioni seconda puntata. Tommaso ha davvero tradito Valentina con una tentatrice?… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Temptation

island, arriva la prima squalifica? In vista della nuova puntata diislan 2021, attesa per il prossimo 5 luglio 2021 in prima serata su Canale 5, giungono delletv ...Entrambi, dalledella puntata di lunedì 5 maggio , parlano di "casino". Valentina e ...successo Questo sarebbe solo il preambolo a quello che è successo all'Is Morus Relais di...Anticipazioni Temptation Island: bufera su una coppia che ha fatto discutere fin dalla prima puntata. Ora rischiano la squalifica ...Se la prima puntata di Temptation Island aveva bisogno di una coppia protagonista per ingranare la marcia giusta, ha trovato questa risorsa in Tommaso e Valentina, un binomio condito da ingredienti ch ...