Wimbledon 2021, Lorenzo Sonego aspetta Federer agli ottavi! Prossimo avversario, ma occhio alla sorpresa… (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Sonego si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano ha confezionato un’impeccabile prestazione al terzo turno dello Slam, sconfiggendo agevolmente l’australiano James Duckworth in tre set e guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il piemontese ha chiuso i conti con uno schiacciante 6-3, 6-4, 6-4 e così lunedì 5 luglio tornerà in campo per continuare a sognare in grande in terra britannica. Il nostro portacolori aspetta Roger Federer: lo svizzero, per anni padrone di questo Slam, è atteso ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021)si è qualificatoottavi di finale di. Il tennista italiano ha confezionato un’impeccabile prestazione al terzo turno dello Slam, sconfiggendo agevolmente l’australiano James Duckworth in tre set e guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il piemontese ha chiuso i conti con uno schiacciante 6-3, 6-4, 6-4 e così lunedì 5 luglio tornerà in campo per continuare a sognare in grande in terra britannica. Il nostro portacoloriRoger: lo svizzero, per anni padrone di questo Slam, è atteso ...

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - repubblica : ?? Tennis, Wimbledon: Berrettini e Sonego agli ottavi - SkySport : ?? SONEGO AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? 'Non ci credo neanche io, non ci crede nessuno' ?? Risultati di oggi ?… - Luca80093108 : RT @SkySport: ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - infoitsport : Wimbledon 2021 oggi: orari 3 luglio, tv, programma, streaming, ordine di gioco -