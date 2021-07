Vaccini, la Liguria punta sugli “open day Pfizer” per accelerare la campagna (Di sabato 3 luglio 2021) Se fino a pochi mesi fa c'era chi tentava di saltare la cosa con mezzi al limite del lecito per vaccinarsi, oggi lo scenario è completamente cambiato e la disponibilità di dosi è superiore alla domanda Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 3 luglio 2021) Se fino a pochi mesi fa c'era chi tentava di saltare la cosa con mezzi al limite del lecito per vaccinarsi, oggi lo scenario è completamente cambiato e la disponibilità di dosi è superiore alla domanda

Advertising

BabboleoNews : Oggi e domani previsti gli #openday delle prime #dosi senza prenotazione per i #vaccini #Pfizer e #Moderna nelle As… - BabboleoNews : #Vaccini anti-#covid in Liguria. Ottima risposta ai quattro #openday ad accesso diretto organizzati dalla Asl2 al… - Notiziedi_it : Accordo Liguria-Piemonte: da lunedì richiami dei vaccini ai vacanzieri - infoiteconomia : Covid: in Liguria 10 nuovi casi, fatti oltre 15 mila vaccini - rpalazzolo : RT @SignorErnesto: Da domani in Liguria vai, ti vaccini, tra 21gg fai il richiamo e via. Dovreste approfittarne. -