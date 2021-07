Ucraina-Inghilterra | gol di Maguire e Kane di testa | tris inglese a Roma VIDEO

(Di sabato 3 luglio 2021) Ildei gol di Harrye Harryin. Col solito colpo diil difensore del Manchester United firma il raddoppio contro gli ucraini all’Olimpico di, passano quattro minuti etrova la doppietta personale sempre con una zuccata. A questo punto la selezione dei Tre Leoni è davvero a un passo dalla semifinale contro la Danimarca. In alto le immagini della rete del poderoso centrale difensivoe dell’attaccante del Tottenham. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - RaiNews : I danesi affronteranno la vincente di Inghilterra-Ucraina - DiMarzio : #EURO2020| Le scelte di #Southgate e #Shevchenko per #UcrainaInghilterra - IFAL3C0ULDF7Y : riflettevo su questo, l'Inghilterra è forte si, ma l'Ucraina fa proprio pena - Bomba2H : RT @1f6eed3c8c1c4e4: INGHILTERRA INGINOCCHIATI..., UCRAINA SE NE SBATTE LE PALLE E RIMANE IN PIEDI ?? BRAVO SHEVA! -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Inghilterra

outstream Dopo l'inizio scoppiettante l'non ha continuato ad attaccare ma ha preferito mantenere il possesso cercando di colpire gli avversari una volta scoperti: l'di Sheva è ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Euro 2020: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per i quarti di finale di Euro2020. TOP: Kane, Sterling FLOP: Walker, Kryvtsov VOTI Al termine del ...Ucraina ed Inghilterra si stanno giocando la semifinale di Euro 2020 con due tifosi d'eccezione sugli spalti: scopriamo insieme ...Si gioca a Roma l'ultimo quarto di finale che vede incontrarsi l'Ucraina di Shevchenko e gli inglesi, vogliosi di tornare a Wembley per giocare la semifinale.