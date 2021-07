Tutte le fiction Mediaset che vedremo dall’autunno 2021 alla primavera 2022: da Raoul Bova a Claudio Bisio (Di sabato 3 luglio 2021) Giovedì 1 luglio 2021 il Gruppo Mediaset ha svelato la sua offerta per tutti i canali rendendo noti i palinsesti ufficiali dei programmi che vedremo a partire dall’autunno 2021. Spicca la grande offerta di fiction che sono uno dei punti di forza delle produzioni del gruppo e che vedrà a partire da settembre l’arrivo di titoli come Fosca con Vanessa Incontrada e Giustizia per tutti con Raoul Bova. Tutte le fiction in arrivo sui canali di Mediaset. Tutte le fiction del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 luglio 2021) Giovedì 1 luglioil Gruppoha svelato la sua offerta per tutti i canali rendendo noti i palinsesti ufficiali dei programmi chea partire. Spicca la grande offerta diche sono uno dei punti di forza delle produzioni del gruppo e che vedrà a partire da settembre l’arrivo di titoli come Fosca con Vanessa Incontrada e Giustizia per tutti conlein arrivo sui canali diledel ...

