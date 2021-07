Tour de France 2021, Mattia Cattaneo diventa il miglior italiano in classifica. Superato Nibali (Di sabato 3 luglio 2021) Era molto probabilmente il corridore più atteso del Bel Paese in chiave classifica generale e, oggi, dopo l’ottava tappa, è l’italiano messo meglio in graduatoria al Tour de France 2021. Difficile attendersi tanto da Mattia Cattaneo, alla sua prima Grande Boucle in carriera, ma l’azzurro, alla vigilia, aveva dimostrato di avere una buonissima condizione. Dopo una prima settimana al completo servizio della propria squadra, la Deceuninck Quick-Step (con ottimi risultati visti i due successi di tappa di Mark Cavendish in volata e quello in apertura di Julian Alaphilippe), il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Era molto probabilmente il corridore più atteso del Bel Paese in chiavegenerale e, oggi, dopo l’ottava tappa, è l’messo meglio in graduatoria alde. Difficile attendersi tanto da, alla sua prima Grande Boucle in carriera, ma l’azzurro, alla vigilia, aveva dimostrato di avere una buonissima condizione. Dopo una prima settimana al completo servizio della propria squadra, la Deceuninck Quick-Step (con ottimi risultati visti i due successi di tappa di Mark Cavendish in volata e quello in apertura di Julian Alaphilippe), il ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Come cambia la classifica generale del Tour de France: Tadej #Pogacar leader e guardate che distacchi... ???????https://t.c… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 9a tappa ?? ?? -