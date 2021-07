The Old Guard 2 | Charlize Theron conferma l’inizo riprese nel 2022

(Di sabato 3 luglio 2021) The Old2: il film di supereroi di Netflix The Oldè stato un enorme successo per lo streamer. Nelle prime quattro settimane dall’uscita, il film è stato visto da 78 milioni di famiglie. Questa statistica colloca il film tra i primi 10 lanci di maggior successo nella storia di Netflix. Ecco il perchè di un sequel. Cosa ha dettosul sequel? Nel corso di un’intervista con la rivista Variety, laha infattito che The Old2 ha già una sceneggiatura completata (scritta dallo stesso Greg Rucka) e che la produzione inizierà ...

Advertising

gg3428 : Miami... - Giusepp67717101 : @DanyePina01 @CarloRo79403302 @The_Old_Lady_J @realvarriale Va a giocare con i Lego.. tempo perso - Statler_the_old : @Dan_skorpio87 Ma Letta la sua candidatura l'ha voluta e mantenuta. È lei che ha fatto un passo indietro... - _trixie02 : @itsdredesu i miss the old Andrè..?? - Statler_the_old : @mariodice76 @giuliocavour @jacopo_iacoboni Resta sempre da capire perché dovremmo, invece, credere ad un Mario Iod… -

Ultime Notizie dalla rete : The Old

In occasione del decimo anniversario dell'uscita di Star WarsRepublic, BioWare ha annunciato l'arrivo dell'espansione Legacy ofSith Per celebrare il decimo anniversario di Star WarsRepublic , che ricorrerà durante il 2022, BioWare ...Domenica, dalle 10.00 alle 13, "Race of Made in Italy" la gara cronometrata che vede ... Alle 16 laBut G -, il primo rally in Italia dedicato alle Youngtimer, modelli iconici degli anni '...The Old Guard 2: Charlize Theron ha detto a Variety c’è da segnalare anche quella che riguarda Luca Marinelli. L’attrice premio Oscar ha ...La Director's Cut di Ghost of Tsushima è stata annunciata pochi giorni fa e sta già facendo fremere moltissimi utenti, che non vedono davvero l'ora di poterci mettere le mani sopra. Arriva q ...