“The Beatles: Get Back”. L’attesissima serie sulla band di Liverpool su Disney +. Il colpo di Iger è un vero evento (Di sabato 3 luglio 2021) Il grande capo della Disney Bob Iger ha annunciato (con particolare compiacimento essendo un super fan della band) che la piattaforma Disney + ospiterà il nuovo attesissimo lavoro di Peter Jackson, la serie/documentario “The Beatles: Get Back”. Uscirà alla fine del prossimo novembre, non casualmente perché il prossimo ottobre (il 5 per la precisione) ricorreranno i 60 anni dall’uscita di “love me do” il primo 45 giri dei Beatles. Con il senno del poi, un vero evento: come ha detto anche Iger, ciò che hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il grande capo dellaBobha annunciato (con particolare compiacimento essendo un super fan della) che la piattaforma+ ospiterà il nuovo attesissimo lavoro di Peter Jackson, la/documentario “The: Get”. Uscirà alla fine del prossimo novembre, non casualmente perché il prossimo ottobre (il 5 per la precisione) ricorreranno i 60 anni dall’uscita di “love me do” il primo 45 giri dei. Con il senno del poi, un: come ha detto anche, ciò che hanno ...

Advertising

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT I @tenaciousd pubblicano due cover dei @thebeatles (con i complimenti di @PaulMcCartney). ??… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ?? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE CANZONE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sce… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ?? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE CANZONE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sce… - giuseppesfrego2 : Tesoro, sento che il ghiaccio si sta sciogliendo lentamente Tesoro, sembra che siano passati anni dall'ultima vo… - hiro86239761 : RT @BeatlesArchive2: Paul in Miami in 1964 The #Beatles via @RealSubjectA12 -