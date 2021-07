Terribile lutto nello sport: è morta a soli 31 anni per un tumore (Di sabato 3 luglio 2021) Dramma nel mondo dello sport dove improvvisamente è venuta a mancare Jolien Verschueren, una ciclocrossista di appena 31 anni. Jolien Verschueren (GettyImages)Una storia davvero Terribile ci arriva dal Belgio e colpisce inevitabilmente tutti gli amanti dello sport. Jolien Verschueren ci ha lasciato nella giornata di ieri, 2 luglio 2021. Il dolore da parte di tutti è fortissimo e nessuno riesce a trovare una singola ragione dietro a questa triste dipartita. La sportiva belga praticava da anni ciclocross dove era diventata un punto di riferimento per il proprio paese. Nel ... Leggi su chenews (Di sabato 3 luglio 2021) Dramma nel mondo dellodove improvvisamente è venuta a mancare Jolien Verschueren, una ciclocrossista di appena 31. Jolien Verschueren (GettyImages)Una storia davveroci arriva dal Belgio e colpisce inevitabilmente tutti gli amanti dello. Jolien Verschueren ci ha lasciato nella giornata di ieri, 2 luglio 2021. Il dolore da parte di tutti è fortissimo e nessuno riesce a trovare una singola ragione dietro a questa triste dipartita. Laiva belga praticava daciclocross dove era diventata un punto di riferimento per il proprio paese. Nel ...

