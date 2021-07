Tabellone maschile Wimbledon 2021: Djokovic guida il seeding, quattro azzurri teste di serie (Di sabato 3 luglio 2021) Il Tabellone principale maschile di Wimbledon 2021, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. A guidare il Tabellone maschile sarà Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev. Dopo di loro ci saranno Stefanos Tsitsipas e Zverev, a seguito della rinuncia di Dominic Thiem. L’Italia, al pari della Russia, è la nazione che vanta più teste di serie. Sono quattro in fattispecie: Matteo Berrettini (7), Jannik Sinner (19), Lorenzo Sonego (23) e Fabio Fognini (26). Di seguito tutti gli accoppiamenti di ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Are ilsarà Novak, seguito da Daniil Medvedev. Dopo di loro ci saranno Stefanos Tsitsipas e Zverev, a seguito della rinuncia di Dominic Thiem. L’Italia, al pari della Russia, è la nazione che vanta piùdi. Sonoin fattispecie: Matteo Berrettini (7), Jannik Sinner (19), Lorenzo Sonego (23) e Fabio Fognini (26). Di seguito tutti gli accoppiamenti di ...

ilveggente_it : ?? #TENNIS #Wimbledon, si completa oggi il terzo turno per quanto riguarda il tabellone maschile. In campo non solo… - linformatore11 : La schedina di Wimbledon Pronostici testa/testa incontri dal 3 al 5 luglio tabellone Maschile-Femminile #Wimbledon… - SuperTennisTv : ?? Wimbledon: sabato di terzo turno! In campo la parte bassa del tabellone maschile: Berrettini, Sonego, Zverev, Me… - PadelReview : Valencia Open: tre coppie italiane al via - zazoomblog : Wimbledon 2021: i risultati del tabellone maschile. Avanzano Federer e Zverev Medvedev domina Alcaraz successi di B… -