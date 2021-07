Superare se stessi nello sport come nella vita: cosa ci insegna una partita di calcio (Di sabato 3 luglio 2021) Gli uomini hanno bisogno di entusiasmarsi altrimenti si annoiano e immalinconiscono. Tra le manifestazioni dell’entusiasmo, quelle sportive. Un individuo che corre rapidissimamente e sopravvanza gli altri; un nuotatore che sbraccia come le pinne di un pesce; un saltatore che sembra volatile, un pugile che danza ma colpisce e non si fa colpire o regge i colpi in modo sopranormale. Corridori su biciclette che assaltano montagne verticali,e poi l’attività più diffusa, almeno in certi paesi: undici persone in pantaloncini e scarpe leggere, magliette di colori diversi secondo le compagini, che lottano scatenati per conficcare una sfera gonfia denominata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Gli uomini hanno bisogno di entusiasmarsi altrimenti si annoiano e immalinconiscono. Tra le manifestazioni dell’entusiasmo, quelleive. Un individuo che corre rapidissimamente e sopravvanza gli altri; un nuotatore che sbracciale pinne di un pesce; un saltatore che sembra volatile, un pugile che danza ma colpisce e non si fa colpire o regge i colpi in modo sopranormale. Corridori su biciclette che assaltano montagne verticali,e poi l’attività più diffusa, almeno in certi paesi: undici persone in pantaloncini e scarpe leggere, magliette di colori diversi secondo le compagini, che lottano scatenati per conficcare una sfera gonfia denominata ...

