Serie A, la svolta: Il girone di ritorno diverso dall'andata. I due giorni non saranno più a specchio (Di sabato 3 luglio 2021) Il nuovo calendario della Serie A verrà presentato ufficialmente il prossimo 14 luglio. Il calendario sarà rinnovato e ispirato alla flessibilità. La ripartenza è fissata per il 22 agosto con finale il 22 maggio. Dal 23 dicembre al 6 gennaio sosta di Natale. Il ritorno avrà una sequenza diversa dall'andata. LA Serie A DICE ADDIO AI GIRONI A specchio Scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La nuova Serie A sarà rivoluzionata. Il campionato 2021-2022, per la prima volta nella storia, avrà un calendario asimmetrico. L'ordine dei turni e la composizione delle giornate del ...

