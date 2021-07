Saman Abbas, il fidanzato: 'Si è allontanata con due uomini, secondo me è ancora viva' (Di sabato 3 luglio 2021) Sul caso di Saman Abbas intervengono per la prima volta i fidanzati. Nel corso della puntata di 'Quarto grado' si è potuto ascoltare sia la voce di Saqib, che era apparso per la prima volta a 'Chi l'... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Sul caso diintervengono per la prima volta i fidanzati. Nel corso della puntata di 'Quarto grado' si è potuto ascoltare sia la voce di Saqib, che era apparso per la prima volta a 'Chi l'...

