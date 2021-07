Omofobia: Zan, 'richiesta Iv su identità genere insostenibile' (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “identità di genere è già presente nel nostro ordinamento, tutelato da sentenze costituzionali e trattati internazionali come diritto fondamentale della persona. Toglierlo significherebbe rendere il Ddl Zan una norma discriminatoria. La richiesta di Italia viva è insostenibile". Lo scrive su Twitter Alessandro Zan. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “diè già presente nel nostro ordinamento, tutelato da sentenze costituzionali e trattati internazionali come diritto fondamentale della persona. Toglierlo significherebbe rendere il Ddl Zan una norma discriminatoria. Ladi Italia viva è". Lo scrive su Twitter Alessandro Zan.

Advertising

repubblica : ?? Omofobia e ddl Zan, Macron a Repubblica: 'Sulla laicita' ha ragione Draghi, per noi e' cosi' da secoli' - TV7Benevento : Omofobia: Zan, 'richiesta Iv su identità genere insostenibile'... - Gio97380780 : @lisanoja Come ha ragione Salvini. Zan serve al PD per esercitare meglio il potere. Basta far dichiarare gay, tutto… - AlvisiConci : RT @ConteZero76: Italia Viva propone di tornare dal DDL Zan al DDL Scalfarotto. Zan : 'sesso, genere, orientamento sessuale e identità di… - marisa217137561 : RT @ConteZero76: Italia Viva propone di tornare dal DDL Zan al DDL Scalfarotto. Zan : 'sesso, genere, orientamento sessuale e identità di… -