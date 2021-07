Mourinho | la telefonata a Spinazzola | «Ti aspettiamo a Roma»

(Di sabato 3 luglio 2021) Il portoghese ha vissuto oggi la sua prima giornata danista a Trigoria: lae i primi impegni Josèha cominciato a prendere confidenza con l’ambiente giallorosso, nella prima giornata trascorsa a Trigoria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il lusitano ha chiamato Leonardo, vittima del brutto infortunio riportato nel finale di Belgio-Italia. Le sue parole sono state, stando alla rosea, semplicemente: «Ti», per dare forza al terzino azzurro. Intanto ha avuto modo di sedersi al tavolo con Pinto ...

Josèstava guardando la partita dell'Italia con i suoi collaboratori e ha capito subito che l'... Ladi Mou a Spinazzola è stata una dei tanti momenti della prima giornata del ...... in queste ore c'è stata unatra lo Special One - arrivato solo ieri nella capitale - , Tiago Pinto e l'esterno giallorosso.ha rincuorato Spinazzola e gli ha assicurato che lo ...ROMA MOURINHO – Dagli incontri con Pellegrini, Zaniolo e Smalling, che hanno già iniziato ad allenarsi, alla telefonata a Spinazzola per rincuorarlo dopo l’infortunio. Subito intense le prime ore di M ...SPINAZZOLA MOURINHO – Dai messaggi dei tifosi a quelli dei compagni di nazionale e della Roma: Spinazzola ha ricevuto l’affetto di tutti. Nonostante l’esito degli esami (rottura sottocutanea del tendi ...