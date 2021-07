Metà provincia è Covid free, la curva tocca quota zero: 25 comuni su 47 non hanno più residenti contagiati (Di sabato 3 luglio 2021) ANCONA - Oltre Metà dei comuni della provincia di Ancona, 25 su 47, non hanno più tracce di Coronavirus tra i propri residenti o domiciliati. Altri 15 contano meno di cinque positivi attuali e in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 luglio 2021) ANCONA - Oltredeidelladi Ancona, 25 su 47, nonpiù tracce di Coronavirus tra i proprio domiciliati. Altri 15 contano meno di cinque positivi attuali e in ...

Advertising

cazziemazziii : @MonyM46 Aiutoooo, comunque io sono del veneto, provincia di Venezia e l’ho fatto fuori dal taliercio, ho la foto c… - IdeawebTV : Under 19 Regionale: campionato al via a metà settembre! Ci saranno due ripescaggi - carloruggeri : @Geronimissimooo @rottmelnew Rifiuto categoricamente lo scenario di genere descritto. Valido solo nelle favolette m… - ciaosonounamela : @goldenvswift @folkvmillie io direi a metà tra Palermo e la provincia di Messina ok? - SIENANEWS : L’accordo prevede il completamento dei lavori entro la prima metà del 2022, con un costo di circa 200mila euro: il… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà provincia Metà provincia è Covid free, la curva tocca quota zero: 25 comuni su 47 non hanno più residenti contagiati ANCONA - Oltre metà dei comuni della provincia di Ancona, 25 su 47, non hanno più tracce di Coronavirus tra i propri residenti o domiciliati. Altri 15 contano meno di cinque positivi attuali e in nessun centro dell'...

Mercato del Como Vicino Ioannou - Sport, Como Le giovanili le ha fatte al Manchester United, e dopo cinque anni all'Apoel (con altrettanti scudetti) l'anno scorso ha giocato metà stagione nel Nottingham Forest, prima di trasferirsi all'Aris di ...

Metà provincia è Covid free, la curva tocca quota zero: 25 comuni su 47 non hanno... corriereadriatico.it ANCONA - Oltredei comuni delladi Ancona, 25 su 47, non hanno più tracce di Coronavirus tra i propri residenti o domiciliati. Altri 15 contano meno di cinque positivi attuali e in nessun centro dell'...Le giovanili le ha fatte al Manchester United, e dopo cinque anni all'Apoel (con altrettanti scudetti) l'anno scorso ha giocatostagione nel Nottingham Forest, prima di trasferirsi all'Aris di ...