Mantova: gravissimi due giovani pestati dal branco in un parcheggio, indagini (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Un 35enne e un 23enne sono ricoverati in rianimazione a Mantova in condizioni gravissime dopo essere stati pestati a sangue nella notte tra giovedì e venerdì a Mottella, in provincia di Mantova. La Procura ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, per tentato omicidio: l’aggressione è avvenuta in un parcheggio di un centro commerciale e l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rissa o di un regolamento di conti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Un 35enne e un 23enne sono ricoverati in rianimazione ain condizioni gravissime dopo essere statia sangue nella notte tra giovedì e venerdì a Mottella, in provincia di. La Procura ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, per tentato omicidio: l’aggressione è avvenuta in undi un centro commerciale e l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rissa o di un regolamento di conti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mantova: gravissimi due giovani pestati dal branco in un parcheggio, indagini... - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Mantova, aggrediti e pestati in un agguato: gravissimi due giovani #mantova - raffaellamucci1 : RT @MediasetTgcom24: Mantova, aggrediti e pestati in un agguato: gravissimi due giovani #mantova - MediasetTgcom24 : Mantova, aggrediti e pestati in un agguato: gravissimi due giovani #mantova - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mantova, violenta rissa in un parcheggio: due feriti gravissimi -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova gravissimi Mantova, aggrediti e pestati in un agguato: gravissimi due giovani Due giovani sono finiti in rianimazione all'ospedale Carlo Poma di Mantova dopo un pestaggio nel parcheggio di un centro commerciale. Pier Francesco Ferrari, 35 anni, e Atilio Ndrekai, 23, residenti nell'hinterland, sarebbero stati attirati nel parcheggio da 4 - 5 ...

Pd (e non solo), unione territoriale: "Non c'è più tempo, serve ASST Oglio Po" ...dal COVID - 19 che ha colpito tutto il Mondo ma che sul nostro territorio ha prodotto gravissimi ...un distretto sperimentale direttamente collegato all'ATS e dipendente dalle due ASST di Mantova e ...

Mantova: gravissimi due giovani pestati dal branco in un parcheggio, indagini Metro Agguato con le mazze da baseball, due giovani in gravissime condizioni Il più giovane, 23 anni, è in pericolo di vita. Gravissimo anche un 35enne. Sarebbero stati aggrediti da 4-5 persone a colpi di mazza da baseball nel piazzale di un centro commerciale ...

Brutale pestaggio a Mantova, due giovani in rianimazione. L'ipotesi dell'agguato Il più giovane, 23 anni, è in pericolo di vita. Gravissimo anche un 35enne. Sarebbero stati aggrediti da 4-5 persone a colpi di mazza da baseball nel piazzale di un centro commerciale. Il 23enne, di o ...

Due giovani sono finiti in rianimazione all'ospedale Carlo Poma didopo un pestaggio nel parcheggio di un centro commerciale. Pier Francesco Ferrari, 35 anni, e Atilio Ndrekai, 23, residenti nell'hinterland, sarebbero stati attirati nel parcheggio da 4 - 5 ......dal COVID - 19 che ha colpito tutto il Mondo ma che sul nostro territorio ha prodotto...un distretto sperimentale direttamente collegato all'ATS e dipendente dalle due ASST die ...Il più giovane, 23 anni, è in pericolo di vita. Gravissimo anche un 35enne. Sarebbero stati aggrediti da 4-5 persone a colpi di mazza da baseball nel piazzale di un centro commerciale ...Il più giovane, 23 anni, è in pericolo di vita. Gravissimo anche un 35enne. Sarebbero stati aggrediti da 4-5 persone a colpi di mazza da baseball nel piazzale di un centro commerciale. Il 23enne, di o ...