L'UE vuole il Green Pass anche per andare al ristorante (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo per viaggi e concerti: l'Unione Europea vuole il Green Pass anche per entrare nei ristoranti. La raccomandazione è arrivata chiaramente ieri, giornata di entrata in vigore del certificato digitale. Che non dovrebbe valere soltanto per garantire la libertà di movimento, ma anche per tutelare la salute in altre situazioni. Una raccomandazione, come ha spiegato il commissario alla Giustizia Didier Reynerds durante una conferenza stampa, tesa a "evitare confusione e frammentazione" tra le regole nei diversi Paesi. L'invito del commissario UE a utilizzare il Green

