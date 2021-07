Lo storico quartiere di Sa Rughe a Olbia invaso dai rifiuti

Advertising

CarloCalenda : Giuliano Dalmata. Quartiere storico e identitario di Roma. 1) La piazza di notte è luogo di degrado, servono teleca… - DarioNardella : #Firenze sta già compiendo i primi passi verso la rinascita. Tanti luoghi della nostra città sono stati riqualifica… - chil8Giacomo : RT @Valoricollinari: Napoli, al Vomero chiude l'antica panetteria Finelli: il quartiere perde un altro esercizio storico - Scisciano : Napoli, al Vomero chiude l’antica panetteria Finelli: Il quartiere perde un altro esercizio storico presente da olt… - fildifranco : RT @Valoricollinari: Napoli, al Vomero chiude l'antica panetteria Finelli: il quartiere perde un altro esercizio storico -

Ultime Notizie dalla rete : storico quartiere

La Nuova Sardegna

L'interrogazione del gruppo consiliare Liberi ed Uniti per Olbia. A Olbia le strade delloSa Rughe invase dai rifiuti. E' questa la denuncia del gruppo consiliare Liberi ed Uniti per Olbia, che ha depositato un'interrogazione al sindaco Nizzi. Dopo l' ennesima ...... i ragazzi dell'associazione culturale Si fa Musica, oltre a numerose mamme delcon i ... Uno spazio che, in questo particolare momento, è una boccata di ossigeno per le famiglie che ...Chiude l’Antica Panetteria Finelli in via Michele Kerbaker 84 al Vomero. Una delle più antiche del quartiere collinare, con oltre 50 anni di attività alle spalle. A darne notizia è Gennaro Capodanno, ...«Merito questo di in attività più capillare nei quartieri, in consiglio comunale e negli atti di questa città», spiega Pollastrelli. Molte le opinioni espresse dai cittadini sui temi caldi in città in ...