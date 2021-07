L’Europa ribelle | vivace e anticonformista dell’epoca delle aristocrazie

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 luglio 2021) Perché mai occuparsi di un conte dell’impero, bigamo, morto prigioniero in una fortezza di Luigi XIV? Di una moglie che si vendica come può del coniuge che l’ha abbandonata? Di un arcivescovo padre di quindici (forse sedici) figli? Di un uomo rinchiuso in una cella da vent’anni e più, perseguitato per causa di fede? Di una donna prigioniera alla Bastiglia? Tutti sono accomunati da almeno un agente: la volontà, se non la capacità, di sfuggire ai condizionamenti sociali, agli obblighi che il ruolo impone, alle norme, giuste o ingiuste che siano. Tutti marcano uno scarto. Il loro è, come è stato scritto ad altro proposito, un «eccezionale normale» che parla di insofferenze crescenti di fronte ...