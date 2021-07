Lazio | la maglia casalinga sarà “green” | presentata la divisa per il 2021 2022 FOTO

(Di sabato 3 luglio 2021) “Dagli sprechi generiamo nuova passione”. E’ il doppiatore e presentatore Pino Insegno, noto tifoso biancoceleste, ad annunciare lache lavestirà per la stagione. Macron e il club capitolino, insieme per il pianeta, hanno deciso di trasformare le bottigliette riciclate in unadal tessuto: lache colorerà le partite dell’Olimpico della prossima stagione, ma allo stesso tempo sostenibile nei confronti del pianeta. https://twitter.com/OfficialSS/status/1411388233162887172 ...

La nuova stagione è alle porte e l'attesa sale ogni giorno di più. Intanto, la SS Lazio ha presentato la prima maglia per la stagione 2021/22. Di seguito le anticipazioni.ha dichiarato al Messaggero che la nuova maglia della Lazio "sarà una bomba, una casacca iconica".