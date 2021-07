La terza via di Conte per prendere il controllo del M5s (Di sabato 3 luglio 2021) Beppe Grillo pretende che si elegga il Comitato direttivo su Rousseau; Vito Crimi si ribella al Garante indicendo sì l’elezione, ma su SkyVote; Giuseppe Conte sfida Grillo chiedendo di mettere ai voti lo statuto ignoto che ha scritto per se stesso; Alessandro Di Battista vuole che gli iscritti votino per l’uscita del M5s dal governo Draghi. Mai come ora è chiaro che nella democrazia diretta non conta tanto chi risponde, ma chi ha il potere di imporre le domande. Parafrasando Carl Schmitt, si potrebbe quasi dire che nel M5s è sovrano chi decide i quesiti. E su questo punto, è evidente che le carte migliori le abbia Beppe Grillo (d’altronde il motivo della rottura con ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Beppe Grillo pretende che si elegga il Comitato direttivo su Rousseau; Vito Crimi si ribella al Garante indicendo sì l’elezione, ma su SkyVote; Giuseppesfida Grillo chiedendo di mettere ai voti lo statuto ignoto che ha scritto per se stesso; Alessandro Di Battista vuole che gli iscritti votino per l’uscita del M5s dal governo Draghi. Mai come ora è chiaro che nella democrazia diretta non conta tanto chi risponde, ma chi ha il potere di imporre le domande. Parafrasando Carl Schmitt, si potrebbe quasi dire che nel M5s è sovrano chi decide i quesiti. E su questo punto, è evidente che le carte migliori le abbia Beppe Grillo (d’altronde il motivo della rottura con ...

