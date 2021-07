Italia Spagna, Pedri: «Martedì sarà un partitone» (Di sabato 3 luglio 2021) Il centrocampista della Spagna Pedri ha parlato in vista della partita contro l’Italia Pedri, centrocampista del Barcellona e della Spagna, ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista delle semifinale di Martedì contro l’Italia. «Tutte le Nazionali sono forti, non solo l’Italia. Sicuramente sarà un partitone. Per me è un sogno vestire la maglia della Spagna in una semifinale di un Europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Il centrocampista dellaha parlato in vista della partita contro l’, centrocampista del Barcellona e della, ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista delle semifinale dicontro l’. «Tutte le Nazionali sono forti, non solo l’. Sicuramenteun. Per me è un sogno vestire la maglia dellain una semifinale di un Europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

