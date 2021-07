Insigne vince con la sua ossessione, in un colpo solo si libera di tutte le sue debolezze (Di sabato 3 luglio 2021) LORENZO IL MAGNIFICO. Il suo destino si compie al minuto 44 del primo tempo. Salta finanche un avversario e diventa padrone, non vittima, della sua ossessione con un tiro a giro che vale la semifinale di questo campionato europeo. Esulta e digrigna i denti, una sorta di morso liberatorio che divora in un sol colpo le sue debolezze e i suoi appuntamenti mancati. Segna ed è il migliore in campo, con il numero dieci sulle spalle. In quella parabola che si conclude in rete sono racchiuse la sua classe e la sua maturità. Il destino, appunto. Stavolta l’uomo e il giocatore sono la stessa cosa nell’ora della gioia e non della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) LORENZO IL MAGNIFICO. Il suo destino si compie al minuto 44 del primo tempo. Salta finanche un avversario e diventa padrone, non vittima, della suacon un tiro a giro che vale la semifinale di questo campionato europeo. Esulta e digrigna i denti, una sorta di morsotorio che divora in un solle suee i suoi appuntamenti mancati. Segna ed è il migliore in campo, con il numero dieci sulle spalle. In quella parabola che si conclude in rete sono racchiuse la sua classe e la sua maturità. Il destino, appunto. Stavolta l’uomo e il giocatore sono la stessa cosa nell’ora della gioia e non della ...

