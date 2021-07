Fdi: Roscani, ‘congratulazioni a nuovi vertici Azione universitaria’ (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “I miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro a Nicola D’Ambrosio, neo-presidente di Azione universitaria, ai due neo vicepresidenti Dalila Ansalone e Francesco Armone, eletti durante il secondo congresso nazionale di Azione Universitaria, e a tutta la classe dirigente. Una squadra determinata e motivata, capace di tutelare gli interessi degli studenti dimenticati da una sinistra universitaria sempre troppo impegnata a compiacere il ‘barone’ di turno. Coerenza, passione e competenza sono il tratto distintivo dei ragazzi e delle ragazze di Gioventù nazionale e Azione universitaria, elementi essenziali per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “I miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro a Nicola D’Ambrosio, neo-presidente diuniversitaria, ai due neo vicepresidenti Dalila Ansalone e Francesco Armone, eletti durante il secondo congresso nazionale diUniversitaria, e a tutta la classe dirigente. Una squadra determinata e motivata, capace di tutelare gli interessi degli studenti dimenticati da una sinistra universitaria sempre troppo impegnata a compiacere il ‘barone’ di turno. Coerenza, passione e competenza sono il tratto distintivo dei ragazzi e delle ragazze di Gioventù nazionale euniversitaria, elementi essenziali per ...

Advertising

zazoomblog : Fdi: Roscani ‘congratulazioni a nuovi vertici Azione universitaria’ - #Roscani #‘congratulazioni #nuovi - TV7Benevento : Fdi: Roscani, 'congratulazioni a nuovi vertici Azione universitaria'... - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Sanità, Roscani-Licciardo-La Porta (GN-FdI): difendiamo ospedale di Leonforte, è un diritto per tutto il territorio ht… - BRUBECKER2 : RT @vocedelpatriota: Sanità, Roscani-Licciardo-La Porta (GN-FdI): difendiamo ospedale di Leonforte, è un diritto per tutto il territorio ht… - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Sanità, Roscani-Licciardo-La Porta (GN-FdI): difendiamo ospedale di Leonforte, è un diritto per tutto il territorio ht… -