Euro 2020, Ucraina-Inghilterra 0-4: Sheva crolla, inglesi in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) Ucraina-Inghilterra, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020, si chiude con una grande prestazione della formazione di Southgate, che all'Olimpico di Roma, supera l'ostacolo rappresentato dall'Ucraina di Shevchenko, senza troppi problemi. Ecco cosa è accaduto nella gara, i promossi e i bocciati. Il primo tempo di Ucraina-Inghilterra La gara comincia con i fuochi artificiali, tanto che al 4? minuto, Sterling dalla trequarti sinistra, trova al centro dell'area Kane, il quale in spaccata, riesce a superare Bushchan in uscita. La formazione di Shechenko prova a ...

