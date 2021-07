Esclusiva | Kamara | rinnovo difficile con il Marsiglia Piace molto al Milan | ma c’è la Lazio

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 luglio 2021) Boubacarè un talento di assoluto spessore: classe 1999, centrocampista di qualità che può giocare da difensore centrale e viceversa. Ha un contratto in scadenza con l’Olympiquee per ora non ci sono grandi margini per ilanche se è una situazione da seguire con attenzione e il club francese ci riproverà.al, a prescindere dal riscatto sempre più probabile di Tonali e dai tentativi per riportare in rossonero Bakayoko (ma bisogna trattare con il Chelsea). Ci sono anche un paio di club inglesi. Ma occhio, però, alla new ...