Cronaca di una «mattanza», tutto quello che sappiamo dei fatti di Santa Maria Capua Vetere (Di sabato 3 luglio 2021) Quattro funzionari dello Stato avrebbero architettato e nascosto le violenze contro i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, scambiandosi diversi messaggi Whatsapp entrati in possesso degli investigatori a seguito delle denunce. Oltre le violenze, le indagini hanno portato alla luce false dichiarazioni e la manipolazione delle prove da parte degli agenti per incolpare i detenuti e censurare il raid punitivo. Open ha letto l’Ordinanza di applicazione di misura coercitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un faldone di oltre 990 pagine ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Quattro funzionari dello Stato avrebbero architettato e nascosto le violenze contro i detenuti del carcere di, scambiandosi diversi messaggi Whatsapp entrati in possesso degli investigatori a seguito delle denunce. Oltre le violenze, le indagini hanno portato alla luce false dichiarazioni e la manipolazione delle prove da parte degli agenti per incolpare i detenuti e censurare il raid punitivo. Open ha letto l’Ordinanza di applicazione di misura coercitiva del Tribunale di, un faldone di oltre 990 pagine ...

