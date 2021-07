Covid, variante Delta: allarme dei pediatri di famiglia (Di sabato 3 luglio 2021) I dati di alcune nazioni europee mostrano un incremento significativo dei casi da variante Delta, soprattutto in età pediatrica e adolescenziale. In queste condizioni, alla riapertura delle scuole, la variante Delta sarà libera di infettare migliaia di alunni, la stragrande maggioranza dei quali e’ suscettibile al virus”. Lo evidenziano Antonio D’Avino e Giannamaria Vallefuoco, rispettivamente vice presidente nazionale e segretario regionale della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP), che lanciano anche un appello alla Regione Campania affinche’ ascolti le preoccupazioni dei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) I dati di alcune nazioni europee mostrano un incremento significativo dei casi da, soprattutto in etàca e adolescenziale. In queste condizioni, alla riapertura delle scuole, lasarà libera di infettare migliaia di alunni, la stragrande maggioranza dei quali e’ suscettibile al virus”. Lo evidenziano Antonio D’Avino e Giannamaria Vallefuoco, rispettivamente vice presidente nazionale e segretario regionale della Federazione Italiana Medici(FIMP), che lanciano anche un appello alla Regione Campania affinche’ ascolti le preoccupazioni dei ...

