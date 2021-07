Covid: Boccia, ‘Parlamento discuta su vaccinazione obbligatoria’ (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il tema della vaccinazione obbligatoria è molto delicato, spero che si apra almeno la discussione in Parlamento. Ci sono ancora molti over 60, che rappresentano la fascia più a rischio, che non sono ancora vaccinati e la discussione sul raggiungere tutti va affrontata prima del prossimo autunno, anche guardando a ciò che accade negli altri Paesi a causa della variante Delta e delle altre varianti. Vaccinarsi tutti per proteggere tutti. La ripartenza dipenderà dalla vaccinazione di massa”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, a margine del convegno organizzato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il tema dellaobbligatoria è molto delicato, spero che si apra almeno la discussione in Parlamento. Ci sono ancora molti over 60, che rappresentano la fascia più a rischio, che non sono ancora vaccinati e la discussione sul raggiungere tutti va affrontata prima del prossimo autunno, anche guardando a ciò che accade negli altri Paesi a causa della variante Delta e delle altre varianti. Vaccinarsi tutti per proteggere tutti. La ripartenza dipenderà dalladi massa”. Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, a margine del convegno organizzato ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Boccia ‘Parlamento discuta su vaccinazione obbligatoria’ - #Covid: #Boccia #‘Parlamento #discuta - Agenparl : Com.stampa - COVID: #Boccia, VACCINARSI TUTTI PER PROTEGGERE TUTTI. RIPARTENZA DIPENDERA' DA VACCINAZIONE DI MASSA… - ElioLannutti : RT @Patty66509580: Boccia (Pd): “Vaccino anti-Covid obbligatorio? Spero si apra la discussione in Parlamento, ci sono ancora over60 non imm… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: Boccia (Pd): “Vaccino anti-Covid obbligatorio? Spero si apra la discussione in Parlamento, ci sono ancora over60 non imm… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Boccia (Pd): “Vaccino anti-Covid obbligatorio? Spero si apra la discussione in Parlamento, ci sono ancora over60 non imm… -