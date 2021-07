Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Carlo Riccio ritrovato morto, il 57enne eroe era disperso in mare dopo aver salvato due ragazzi a Monte di Procida http… - ilmessaggeroit : Carlo Riccio ritrovato morto, il 57enne eroe era disperso in mare dopo aver salvato due ragazzi a Monte di Procida - CronacaFlegrea : Torregaveta, trovato in mare il corpo senza vita di Carlo Riccio, l’eroe morto per salvare due ragazzini -

Si conclude così in maniera tragica la vicenda che per un trasporto di coraggio e di altruismo aveva portato, assiduo frequentatore della spiaggia di Torregaveta, a lanciarsi in acqua ...È stato trovato questa mattina il corpo senza vita di, 57 anni, l'uomo disperso in dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà giovedì mattina nella baia di Torregaveta a Monte di Procida nel Napoletano. A ritrovare il corpo ...Si era tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà giovedì mattina nella baia di Torregaveta a Monte di Procida, nel Napoletano, ed era poi finito disperso in mare. Il corpo ...Trovato questa mattina il corpo senza vita di Carlo Riccio, 57 anni, l'uomo disperso in mare dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà ...