“Arrestato”. Andrea Diprè finisce in manette. Amici nel panico: “Aiutateci” (Di sabato 3 luglio 2021) Lo hanno Arrestato in Germania: su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti penali. Andrea Diprè, l’ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi, è finito in manette appena ha varcato la frontiera tedesca. La notizia è stata fatta trapelare da una delle amiche di Andrea Diprè, Isabhell, influencer su Twitch e pornoattrice, che al portale Man On Wheels ha rivelato quanto accaduto: “È sparito da 3/4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Lo hannoin Germania: su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti penali., l’ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi, è finito inappena ha varcato la frontiera tedesca. La notizia è stata fatta trapelare da una delle amiche di, Isabhell, influencer su Twitch e pornoattrice, che al portale Man On Wheels ha rivelato quanto accaduto: “È sparito da 3/4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci ...

