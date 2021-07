**Ue: Letta, 'Salvini e Meloni alleati di unici a mettere veto su Recovery che salva Italia'** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "L'Alleanza in Ue dei Sovranisti di Salvini e Meloni ha due Primi Ministri Orban e Morawiecki. Sono gli unici 2 che l'anno scorso han messo il veto a Next Generation Eu e al Recovery Plan che salva l'Italia. Solo la determinazione degli altri 25 li ha poi battuti". Così il segretario Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "L'Alleanza in Ue dei Sovranisti diha due Primi Ministri Orban e Morawiecki. Sono gli2 che l'anno scorso han messo ila Next Generation Eu e alPlan chel'. Solo la determinazione degli altri 25 li ha poi battuti". Così il segretario Pd, Enrico, su twitter.

Advertising

fattoquotidiano : In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si poss… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono… - ElioLannutti : In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si poss… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono… -